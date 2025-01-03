Более 5 тысяч человек прошли обучение в кадровом центре Подмосковья в 2024 году

Представители Министерства социального развития Подмосковья отметили, что в регионе продолжается запись на бесплатное обучение в рамках различных государственных программ. Они ориентированы на разные категории граждан.

Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева сообщила, что в прошлом году 5067 жителей области успешно прошли бесплатное обучение благодаря кадровому центру Подмосковья и в этом году программы продолжат свою работу.

Среди безработных, обратившихся в кадровый центр, более двух тысяч человек прошли обучение, и свыше 400 из них уже нашли работу.

Наибольшим спросом пользуется обучение для определенных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости», который входит в состав национального проекта «Демография».

По различным направлениям этого проекта на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки направили более 2,5 тысячи человек, из которых 2449 получили удостоверения и дипломы.

Для жителей старше 50 лет реализуется отдельная госпрограмма в рамках социального сертификата, которой в 2024 году воспользовались 217 граждан.

Кроме того, в ведомстве напомнили, что существует программа для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет. Она предоставляет возможность мамам не терять квалификацию и оставаться конкурентоспособными на рынке труда, чтобы после окончания декретного отпуска они могли уверенно вернуться к своей профессиональной деятельности. В течение года в этой программе участвовали 389 женщин.

Подробнее о программах можно узнать на сайте кадрового центра Подмосковья.