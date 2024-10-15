Более 5 тысяч аварийных деревьев устранили в лесничествах Подмосковья в этом году

Более пяти тысяч аварийных деревьев вырубили на территории лесного фонда Московской области. Больше всего — в Подольском, Сергиево-Посадском, Клинском, Истринском и Волоколамском лесничествах.

«По состоянию на сегодняшний день с территории лесного фонда Московской области убрано 5 171 аварийное дерево из внесенных в госзадание 5 307, что составляет 97,44%», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

Дерево признается аварийным если на нем заметны изъяны, например, гниль или обрыв корней, или опасный наклон, который может привести к падению дерева.

В Комлесхозе Подмосковья рассказали, что самовольная рубка аварийных деревьев запрещена. На территории региона возможна только санитарная, которую проводят после обследования деревьев.

Срубить аварийное дерево для собственных нужд можно только после заключения договора купли-продажи лесных насаждений. Это можно сделать через региональный сайт госуслуг.

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