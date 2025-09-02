Более 40 тысяч человек отпраздновали День знаний в парках Подмосковья

В 86 парках Подмосковья 1 сентября прошел праздник «Парк знаний». Школьники и их родители участвовали в парадах первоклассников, смотрели научные шоу, анимационные программы, концерты и многое другое. По данным Министерства культуры и туризма Московской области, в парках побывали 44,5 тысячи человек.

Так, в городском парке Шаховской прошел парад первоклассников, а для гостей организовали анимацию, мастер-класс от МЧС и познавательный «урок мира». Завершился праздник «Детскотекой». В Лосино-Петровском парке можно было встретиться с Мудрым Филином, посетить познавательный урок-лекторий и химическое шоу. Также прошел концерт «Школьная симфония».

Дрезненский парк в Орехово-Зуеве предложил интерактивные игры, фотозону, викторину, творческий мастер-класс и шоу мыльных пузырей, а парк «Беличий» в Краснознаменске устроил игру «Форт Боярд», интерактивную площадку, фокусы, угощения и представление с «летающими» подушками.

Праздник организовали при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».