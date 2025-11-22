Более 40 педагогов приняли участие в областной стажировке в Люберцах
Стажировку «Конвергентное обучение как инновационный метод формирования естественнонаучных компетенций» организовали в гимназии «Интерес» в Люберцах. В ней поучаствовали специалисты со всего Подмосковья.
Участниками регионального мероприятия стали педагоги-предметники, методисты и заместители директоров школ из разных муниципалитетов Московской области. Занятия для них провели эксперты гимназии «Интерес».
Стажировка прошла в формате мастер-классов. Темы касались различных экологических проблем.
На мероприятии учителя обменялись опытом, а также получили новые идеи и инструменты для своих уроков.
Отметим, что в гимназии № 16 «Интерес» в Люберцах активно внедряют современные педагогические технологии. Образовательное учреждение выступает центром распространения передового опыта в Подмосковье.