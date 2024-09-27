Более 40 дорог к туристическим местам отремонтировали в Подмосковье с начала года

Дорожные службы провели работы на более чем 40 участках региональных дорог, обеспечивающих доступ к туристическим объектам и достопримечательностям Московской области. Мероприятия прошли в рамках ремонтного сезона 2024 года.

По информации заместителя председателя правительства и министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексея Гержика, комфортные подъезды к туристическим местам обеспечили в 20 городских округах, а общая длина обновленных дорог превысила 120 километров. Эти работы упростили местным жителям и путешественникам путь до популярных объектов, таких как музеи, церкви, монастыри, соборы и усадьбы.

В Истре отремонтировали подъезд к Ново-Иерусалимскому монастырю и музею Новый Иерусалим. В Раменском обновили улицу Народное Имение, где расположены усадьба Раменское, Собор Троицы Живоначальной, смотровая площадка, Вечный огонь, Борисоглебская церковь и памятники.

В Зарайске обновили Первомайскую улицу, которая ведет к историческому центру с Зарайским Кремлём и другими популярными туристическими аттракциями. В Сергиевом Посаде специалисты обновили покрытие на Новоугличском шоссе, что облегчило доступ к историческому центру и одной из главных достопримечательностей России — Свято-Троицкой Сергиевой Лавре.

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