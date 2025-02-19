Более 40 дизельных двигателей восстановят на Коломенском заводе в 2025 году

Для завода в Коломне ремонт дизельных двигателей — относительно новое направление. В текущем году там планируют восстановить 45 таких устройств, но благодаря современным производственным мощностям эта цифра может увеличиться.

Как рассказали в пресс-службе предприятия, для развития новой линии по ремонту дизельных двигателей на заводе в Коломне провели масштабные работы: от модернизации производственных участков до установки современного оборудования.

«Особое внимание уделили моечным машинам портального и тупикового типа, которые значительно ускоряют процесс подготовки деталей к ремонту», — отметили в пресс-службе завода.

Перед процедурой восстановления каждый двигатель полностью разбирают. Детали тщательно моют и отправляют на осмотр для выявления неисправностей. Затем специалисты либо меняют их на новые, либо ремонтируют. После обновления всех составляющих двигатель собирают и отправляют на испытания. Прошедшее тестирование устройство возвращают заказчику. На ремонт одного двигателя, как правило, требуется от двух до трех недель.