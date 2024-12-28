Более 4 тыс мероприятий проведут в Домах культуры Подмосковья на каникулах

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, что досуговые учреждения региона проведут более четырех тысяч мероприятий в каникулы. Отмечать Новый год будут 887 домов культуры.

Свои лучшие номера подготовили творческие коллективы, работающие при домах культуры разных городов. Детей и взрослых ждут театрализованные спектакли, интерактивные программы, детские утренники. Для участников программы «Активное долголетие» проведут балы и мастер-классы.

Главными персонажами представлений станут Дед Мороз и Снегурочка.

В каждом городском округе традиционно пройдут елки глав. Специальными гостями этих мероприятий станут дети военнослужащих и других социальных категорий. Для них проведут интерактивные программы с подарками.

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