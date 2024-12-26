Более 370 тысяч человек присоединились к «Движению первых» в Подмосковье за 2 года

Итоги работы проекта «Движение первых» подвели в Московской области за 2024 год. Так, за 12 месяцев работы в регионе создали 1,1 тысячи первичных отделений, а число участников превысило 370 тысяч человек.

За год удалось реализовать масштабные проекты по организации тематических смен, патриотических и гуманитарных акций, а также профориентационных программ.

В 2025 году проект планирует усилить работу с колледжами и вузами, запустить новые образовательные и культурные инициативы, а также создать Дом для «Движения первых» в Мытищах. Пространство станет местом для общения, проведения мероприятий и реализации новых идей.

Особое внимание уделили результатам конкурсов. Например, в рамках Всероссийского конкурса первичных отделений 13 школ Подмосковья получили финансовую поддержку на сумму 3,1 миллиона рублей. Кроме того, за гранты от региона в 2024 году боролось 33 проекта, семь из которых стали призерами.