Более 36 миллионов пассажиров воспользовались автобусами в Королеве с начала года

Автобусные маршруты МАП № 10 Королева, стали самыми популярными у гостей и жителей Подмосковья с начала года. Всего пассажиры совершили более 36 миллионов поездок.

Мострансавто является подведомственной организацией Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, пояснили в ведомстве.

Там добавили, что самым популярным способом регистрации проезда стали социальные карты — 16,6 миллионов поездок. Платить же жители и гости региона предпочли картами «Тройка» и «Стрелка».

В этом году показатели пассажиропотока МАП № 10 Королева выросли на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

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