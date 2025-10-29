Более 3,5 километра канализационных сетей обновят в Балашихе

В микрорайоне Северный городского округа Балашиха ведутся масштабные работы по капитальному ремонту канализационных сетей. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 42%.

В настоящее время специалисты занимаются подготовкой траншей для укладки новых трубопроводов, демонтируют изношенные участки старого трубопровода, а также устанавливают новые колодцы. Все этапы модернизации находятся под постоянным контролем экспертов Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, что обеспечивает высокое качество и безопасность проведения работ.

«Благодаря обновлению сетей удастся исключить риски аварийных ситуаций и обеспечить стабильную работу системы водоотведения, тем самым улучшив качество жизни жителей микрорайона. Кроме того, мы ведем работы в Железнодорожном и Заре, а именно капитальный ремонт водопроводных сетей, который планируем завершить в 2026 году», — отметил председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.

Окончание работ запланировано на осень 2026 года. К этому времени будет проложено более 3,5 километра новых канализационных сетей, что значительно повысит надежность и эффективность системы водоотведения в микрорайоне Северный и соседних районах.