Более 300 жителей Реутова приняли участие в акции по раздельному сбору отходов

Жители Реутова и соседних районов сдали пластик, стекло, картон и другие отходы на акции по раздельному сбору мусора. К экологическому мероприятию присоединились более 300 человек. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.