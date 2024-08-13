Более 300 жителей Реутова приняли участие в акции по раздельному сбору отходов
Жители Реутова и соседних районов сдали пластик, стекло, картон и другие отходы на акции по раздельному сбору мусора. К экологическому мероприятию присоединились более 300 человек. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Мероприятие организовало экосообщество «Раздельный сбор» при поддержке регионального оператора Ногинского кластера Подмосковья. За два часа активисты собрали свыше150 килограммов стекла, 50 килограммов картона, 20 килограммов крышечек и 800 килограммов пластик.
В ведомстве напомнили, что в Подмосковье действует система «Два бака» для раздельного сбора мусора. Волонтеры помогали сортировать отходы, большинство из которых направили на переработку.
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