Более 300 засоров на канализационных сетях Подмосковья устранили за неделю

За неделю сотрудники Мособлводоканала устранили 316 засоров канализаций за неделю. Мусор перекрывал движение стоков в городских сетях.

Самые сложные засоры специалисты устранили в Электрогорске и селе Пышлицы. Всего они очистили более 120 погонных метров сети. В каждом случае приходилось использовать каналопромывочную машину, которая подает струю воды под напором. Это помогло предотвратить серьезные последствия и восстановить нормальную работу системы.

«Более 50 наших водоканалов проводят промывки трубопроводов для улучшения пропускной способности, предотвращения засоров и защиты от коррозий», — отметил глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев.

Чаще всего причиной засоров становится утилизация бытового мусора через систему водоотведения. Жителей призвали соблюдать правила и не выкидывать отходы в унитаз.