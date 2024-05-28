Более 300 мусорных контейнеров заменили в подмосковных парках

Фото: Министерство ЖКХ МО

Регоператор МСК-НТ заменил около трехсот контейнеров на площадках в парках Подмосковья в мае. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

Как пояснили в ведомстве, новые баки установили в рамках реформы ТКО и обновленных стандартов раздельного сбора мусора в Подмосковье.

Таким образом, черные баки предназначены для смешанных отходов, синие — для стекла, бумаги, металла и пластика, зеленые  — для крупногабаритного мусора.

«Новые емкости закупаются по комплексной программе модернизации контейнерного парка компании и замене старых металлических баков на новые пластиковые емкости» — рассказал Антон Велиховский, министр ЖКХ Подмосковья.

В течение года компания планирует обновить полторы тысячи емкостей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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