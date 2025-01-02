Более 300 детей-льготников из Подольска получили путевки в центр здоровья

В детско-юношеский оздоровительный центр «Родина» отправились 320 детей из Подольска и других городов России. Для них подготовили десятки активностей и мероприятий.

Дети из Подольска, Москвы, Сургута, а также 20 детей из многодетных семей, семей участников СВО и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию получили возможность оздоровиться в этом центре. Ребят распределят в шесть оздоровительных и пять спортивных групп.

К примеру, спортсмены смогут регулярно тренироваться. Все дети поучаствуют в кулинарных и творческих мастер-классах, побывают на рождественских вечерах и увидят представление по сказке «Снежная королева».

«Еду в Родину в пятый раз. Больше всего мне нравятся дискотеки — каждый раз нахожу там себе новых друзей», — сказал 13-летний Максим Зуев из Подольска.

Стандартная смена будет длиться шесть дней — до 8 января.