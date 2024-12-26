Более 300 человек стали участниками соревнований по плаванию в Раменском

Предновогодний старт Кубка чемпионов Swimcup прошел в Раменском. Более 300 человек приняли участие в спортивном мероприятии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В программу вошли индивидуальные заплывы на 50 и 100 метров вольным стилем, на спине, брассом и баттерфляем. В старте Sprint приняли участие 217 детей в возрасте до 14 лет и 98 молодых людей.

«Символично, что 2024 год для Кубка чемпионов завершился именно серией Sprint, которая для многих увлеченных плаванием детей открывает дорогу в удивительный мир соревнований. Так и наступающий Новый год обещает открыть нам новые горизонты, подарить радость побед и зарядить энергией для свершений», — прокомментировал многократный чемпион мира и Европы по плаванию на открытой воде Евгений Безрученко.

Узнать более подобную информацию и оставить заявку на один из заплывов в Раменском можно на официальном сайте серии Swimcup. Напомним, турнир в 2023 году стал частью проекта «Суперлига Подмосковья».