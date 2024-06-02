Более 300 бутылок воды раздали жителям Чехова из-за жары

Волонтеры Чехова по инициативе администрации округа бесплатно раздавали бутилированную воду в аномально жаркие дни. Акция прошла в наиболее популярных местах округа.

В конце мая температура воздуха в Подмосковье поднялась до +28 градусов. В жаркие дни восемь волонтеров по инициативе администрации Чехова раздавали на улицах бутилированную воду, чтобы не допустить обезвоживания у людей, находившихся на солнце. Акция прошла у автовокзала и на благоустроенной набережной реки Теребенки.

«Лето обещает быть аномально жарким. Поэтому наши волонтеры постоянно помогают жителям городского округа и заботятся об их здоровье. И сегодня мы планируем раздать более 300 бутылок воды», — пояснила волонтер Подмосковья Анастасия Онищенко.

В жаркий период лета прошлого года волонтеры раздавали воду два раза в неделю. В этом году в период аномально высоких температур планируют добавить еще одну точку, где можно будет бесплатно получить бутылку воды, — городской парк.

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