Более 300 адресных табличек на фасадах домов обновили в Подмосковье с начала сезона

Управляющие компании Подмосковья под контролем инспекторов по содержанию территорий и государственному жилищному надзору установили и обновили адресные таблички на фасадах домов. Всего привели в порядок более 300 указателей.

По словам зампреда областного правительства — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова, установка на фасаде МКД адресных табличек входит в минимальный перечень работ и услуг по обслуживанию общего имущества многоквартирного дома.

В ведомстве добавили, что при отсутствии адресной таблички или ее повреждении следует обратится в свою управляющую компанию или оставить заявку на сайте ЕДС МО.

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