Более 30 противоскоростных валов установили на дорогах в Люберцах в 2025 году

В городском округе установили более 30 противоскоростных валов на аварийно-опасных участках. Во время совещания Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения решили обустроить дополнительные искусственные неровности в деревне Островцы на Первомайской улице, в поселке Красково на Заводской улице и в Люберцах на улице Электрификации.

«„Лежачие полицейские“ — одна из мер снижения дорожно-транспортных происшествий. Дополнительные искусственные неровности появились в Люберцах на улицах Юбилейная, Южная, Транспортная, Шоссейная, 3-е Почтовое Отделение, 50 лет ВЛКСМ, на Хлебозаводском и Котельническом проездах», — сообщил начальник управления дорожного хозяйства и развития дорожной инфраструктуры администрации городского округа Люберцы Иван Игнатов.

Еще 11 валов установили в поселке Красково на улицах Школьная, Заречная, Буденного, а также в деревнях Марусино и Торбеево, на территории ЖК «Кореневский Форт» и «Малое Павлино».

В поселке Малаховка работы провели на Быковском шоссе около дома № 26, в поселке Октябрьский — на улице Первомайская, в поселке Томилино — в микрорайоне Птицефабрика у домов № 12 и № 16. Еще пять валов обустроили в деревне Островцы на Подмосковной улице и в селе Сельцо.