Более 30 опор освещения обновят на улице Крюкова в Серпухове

Масштабные работы по замене линий освещения проведут в Серпухове. Так, на участке у мемориала Героям Великой Отечественной войны по улице Крюкова заменят 32 опоры освещения и установят современные светодиодные светильники.

Там также разместят четырехметровые торшеры и проложат новую кабельную сеть. По программе «Светлый город» в этом году обновят освещение на улице 65 лет Победы — на участке от улицы Российской до Весенней, на улице Глазовской — участок на улице Ленина в поселке Большевик между домами № 1Б и № 104. Помимо этого, работы проведут у детского сада «Колокольчик» в поселке Кирпичного завода и на пешеходной дорожке от Институтского шоссе до детского сада № 7 «Вишенка» в Протвино.

Обновление освещения выполнят по проекту «Содержание и обслуживание уличного освещения» государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».

Модернизацию уличного освещения проводят и в рамках муниципальной программы. Такие работы в 2024 году выполнили по 47 адресам. Сегодня мероприятия продолжают в деревнях Дракино и Дашковка на Пролетарской улице, а также в Серпухове на улицах Крюкова и Швагирева.