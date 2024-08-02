Более 30 фасадов домов отремонтируют в Серпухове в этом году

Сейчас в Серпухове ремонтируют фасады 15 домов. Всего до конца года специалисты планируют обновить фасады 33 объектов.

Оформление фасадов уже завершается в домах № 30, 32 и 34/27 по улице Захаркина и № 46б и 26/36 по улице Калинина. Сейчас их красят в цвета, которые выбрала специальная комиссия.

Работы проходят благодаря региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных жилых домах.

«В конце августа проведем приемку домов. В состав комиссии войдут представители администрации, организации „Стройконтроль“, управляющей компании и, конечно, жители», — прокомментировал глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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