Более 30 детей из Курской области разместили в семейном центре Коломны

Фото: Администрация Городского округа Коломна

Пункт временного размещения детей из Курской области организовали в Коломне. В семейный центр «Вдохновение» приехали 34 ребенка.

Ребята от четырех до 17 лет приехали в Коломну накануне. Их вместе с сопровождающими разместили в пяти семейных блоках. Там есть как двухместные, так и трехместные комнаты.

Навестил детей глава городского округа Коломна Александр Гречищев. Он отметил, что в центре постоянно дежурят воспитатели, психолог и медицинские работники.

«Ребята прибыли сегодня ночью. На базе коломенского семейного центра мы подготовили для них пункт временного размещения. Сейчас наша задача — сделать все, чтобы дети чувствовали себя комфортно на новом для них месте», — сказал Александр Гречищев.

Всего в центре «Вдохновение» разместили 34 ребенка.

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