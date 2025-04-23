Более 3 тысяч заявок на озеленение территорий подали онлайн в Подмосковье

На подмосковном портале госуслуг с января подали более 3 тысяч онлайн-заявок для получения разрешения на вырубку, посадку или пересадку зеленых насаждений. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления МО.

Для санитарной рубки деревьев, удаления сухостоев и реставрации объектов озеленения, а также для пересадки растительности в общественных пространствах городов и сел необходимо получить порубочный билет.

Услуга бесплатная, подать заявление можно на региональном портале в разделе «Земля и стройка» — «Строительные работы». Для этого нужно выбрать свой муниципалитет и заполнить форму, прикрепив документы.

В случае вырубки менее 15 деревьев перечетная ведомость создастся автоматически.

Также заявителю потребуется оплатить компенсационную стоимость за разрешенные действия.