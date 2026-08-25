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    Более 3 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Павловском Посаде

    Фото: пресс-служба администрации г.о. Павлово-Посадский

    Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов провел оперативное совещание с руководителями служб и ведомств. Участники встречи подвели итоги прошедшей недели и обсудили текущие задачи.

    Одним из главных событий стало открытие парка имени А. С. Потапова в микрорайоне Ленский. Новое благоустроенное пространство стало местом для прогулок и отдыха жителей.

    Также на улице Интернациональной, 34, начали работу новые площадки Музея истории русского платка и шали и Музея музыкальных инструментов. Проекты направлены на сохранение культурного наследия округа и развитие туристической привлекательности территории.

    Отдельно на совещании отметили проведение крестного хода ко Дню города. В нем приняли участие более 3 тысяч человек, которые прошли около 5 километров по улицам Павловского Посада.

    В ходе встречи обсудили подготовку округа к отопительному сезону. Специалисты продолжают проверку теплосетей и котельных. Также на контроле остается восстановление благоустройства после работ ресурсоснабжающих организаций и уборка общественных территорий.

    Все обращения жителей по вопросам содержания территорий переданы ответственным службам.

    На текущей неделе в округе запланированы несколько мероприятий. 27 августа в ДК «Павлово-Покровский» пройдет встреча в формате «выездной администрации». Начало — в 17:00.

    29 и 30 августа учреждения культуры округа проведут День открытых дверей. Жители смогут посетить экскурсии, познакомиться с творческими направлениями и выбрать кружки и секции для детей и взрослых.