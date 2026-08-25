Более 3 тысяч человек приняли участие в крестном ходе в Павловском Посаде

Временно исполняющий полномочия главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Балашов провел оперативное совещание с руководителями служб и ведомств. Участники встречи подвели итоги прошедшей недели и обсудили текущие задачи.

Одним из главных событий стало открытие парка имени А. С. Потапова в микрорайоне Ленский. Новое благоустроенное пространство стало местом для прогулок и отдыха жителей.

Также на улице Интернациональной, 34, начали работу новые площадки Музея истории русского платка и шали и Музея музыкальных инструментов. Проекты направлены на сохранение культурного наследия округа и развитие туристической привлекательности территории.

Отдельно на совещании отметили проведение крестного хода ко Дню города. В нем приняли участие более 3 тысяч человек, которые прошли около 5 километров по улицам Павловского Посада.

В ходе встречи обсудили подготовку округа к отопительному сезону. Специалисты продолжают проверку теплосетей и котельных. Также на контроле остается восстановление благоустройства после работ ресурсоснабжающих организаций и уборка общественных территорий.

Все обращения жителей по вопросам содержания территорий переданы ответственным службам.

На текущей неделе в округе запланированы несколько мероприятий. 27 августа в ДК «Павлово-Покровский» пройдет встреча в формате «выездной администрации». Начало — в 17:00.

29 и 30 августа учреждения культуры округа проведут День открытых дверей. Жители смогут посетить экскурсии, познакомиться с творческими направлениями и выбрать кружки и секции для детей и взрослых.