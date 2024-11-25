Более 280 тысяч цифровых проверок объектов культуры провели в Подмосковье

В 2020 году в Московской области запустили контроль за объектами культуры через приложение «Проверки Подмосковья». С тех пор в регионе провели более 280 тысяч проверок, около 66 тысяч из которых — в текущем году. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья.

С помощью приложения 1,6 тысячи специалистов следят за состоянием библиотек, театров, музеев, культурных учебных заведений и досуговых центров — всего более 2,5 тысячи объектов. Еженедельно по чек-листу проверяют состояние входных групп, пандусов и ограждений, а также чистоту территории.

Сначала данные анализирует искусственный интеллект, после чего результаты проверяют модераторы. При обнаружении нарушений задание возвращается исполнителю на доработку.

По словам министра государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежды Куртяник, цифровой формат позволяет значительно сократить временные и ресурсные затраты, одновременно повышая прозрачность и оперативность проверок.

Подробнее ознакомиться с этой и другими технологичными решениями Московской области можно на портале «Цифровое Подмосковье».