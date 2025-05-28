Более 2500 жителей Зарайска проголосовали за объекты благоустройства

Голосование за общественные территории для благоустройства в 2026 год продолжается в муниципалитете. На данный момент свой выбор сделало около 2500 жителей Зарайска.

Онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня. Жители муниципалитета могут выбрать один из трех представленных объектов, которые нуждаются в обновлении. Это общественные территории в Зарайске на Пушкарской улице, 3 и Беспятовская роща, а также сквер возле мемориала Великой Отечественной войны на Центральной улице в селе Макеево.

В случае победы на объекте планируют провести работы по обустройству дорожно-тропиночной сети, созданию нового дорожного покрытия, установку уличного освещения и систем видеонаблюдения в рамках программы «Безопасный регион». Также на территории появятся скамейки и урны для комфорта для жителей и гостей округа.

Пока лидирующую позицию занимает сквер села Макеево, который получил более 1500 голосов. Глава Зарайска Виктор Петрущенко подчеркнул важность участия жителей в процессе выбора объектов для благоустройства.

«Это позволяет нам учитывать мнение граждан и создавать комфортные условия для жизни в нашем округе. Я призываю всех принять участие в голосовании и сделать свой выбор!» — сказал руководитель муниципалитета.