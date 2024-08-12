Более 250 урн привели в порядок в Подмосковье с июня

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

С 1 июня в Московской области по заявкам жителей покрасили и отремонтировали более 250 урн. Больше всего работ провели в Дубне, Можайске — 28, Королеве — 26, Одинцове — 25 и Лобне — 22. Об этом сообщили в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

За состоянием урн следят представители ведомства. Напомним, урны бывают придомовые и городские. Придомовые находятся в ведении УК, ТСЖ и ЖСК, а городские — в зоне ответственности предприятий благоустройства.

Жители могут обращаться за ремонтом и установкой урн в управляющие компании или местные администрации. Если ответственные службы не реагируют, можно обратиться в министерство по содержанию территорий.

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