Более 250 онлайн-заявок на установку пунктов приема тары подали в Подмосковье

За три недели в Подмосковье установили 38 новых контейнеров для сбора тары и текстиля. Предприниматели оформляют разрешения через региональный портал госуслуг, что упрощает процесс и сокращает сроки согласования.

Больше всего новых пунктов появилось в Подольске, Реутове, Котельниках, Балашихе и Раменском. На этой неделе емкости также установят в Домодедове, Котельниках и Жуковском.

Электронная услуга позволила вдвое сократить срок получения разрешения, убрать расходы на кадастровые работы и упростить подачу заявки — теперь все делается онлайн, а места для установки отмечены на интерактивной карте. На данный момент уже подали более 250 заявок, 90 из которых одобрили.