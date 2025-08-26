Более 2,5 тысячи гостей посетили фестиваль «День варенья» в Муранове

Гастрономический фестиваль «День варенья» прошел в музее-заповеднике «Усадьба „Мураново“ 23 и 24 августа. Мероприятие посетили более 2,5 тысячи человек.

В течение двух дней на территории усадьбы проходили мастер-классы по варке варенья, дегустации, а также творческие занятия, конкурсы рисунка, концерты и многое другое.

Путем голосования на фестивале выбрали лучшее лакомство года. Им стало варенье из персика с розовым перцем и кардамоном от Ирины Евсеевой.

Победителям конкурса рисунка вручили памятные призы от партнеров музея.

В музыкальной программе участвовали солистки музыкального проекта «Верона», коллектив балалаечников «Ситенно», а также лауреат международных конкурсов, гитарист Сергей Дедов, ансамбль «Русский тембр» и другие.

Кроме того, в муранове впервые представили работы мастеров школы лоскутного шитья «Игра в цвет».