Более 25 домов поставили на кадастр в Подмосковье в октябре

За октябрь в Подмосковье поставили на кадастровый учет 26 многоквартирных домов. Это более 567 тысяч квадратных метров жилья, рассчитанных на 8,3 тысячи квартир.

Новостройки помогли обеспечить жильем еще восемь тысяч человек. Как отметили в региональном Минжилполитики, больше всего домов в октябре поставили на кадастр в Мытищах. Это пять зданий. Еще по четыре достроили в Красногорске и Балашихе.

«Комплексное развитие территорий жилой застройки позволяет обеспечить граждан новым комфортным жильем, обновить коммунальную инфраструктуру, благоустроить территорию и улучшить жилищные условия людей, что является важным показателем роста экономики региона», — отметили в ведомстве.