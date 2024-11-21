Более 24 тысяч удостоверений тракториста выдали в Подмосковье с января

Свыше 24 тысяч удостоверений тракториста оформили на региональном портале в Подмосковье с января. Получить их могут жители, которые прошли медосвидетельствование и имеют соответствующую профессию.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, получить услугу могут жители, которые прошли медицинское освидетельствование и работают трактористами.

Оформить заявку можно, авторизовавшись на портале через ЕСИА. После этого нужно заполнить форму и прикрепить необходимые документы.

На портале можно подать заявление на первичное получение удостоверение, а также при истечении срока его лишения. Кроме того, можно заменить документ из-за открытия новой категории или изменении персональных данных владельца.

Услугу предоставляют в течение 10 рабочих дней, размер госпошлины составляет 500 рублей.