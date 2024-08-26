Более 230 спортсменов стали участниками первенства Подмосковья по шахматам

В Одинцове стартовало первенство Московской области по шахматам для участников до 11, 13, 15, 17 и 19 лет. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физкультуры и спорта региона.

Участниками турнира стали 232 шахматиста. Победители в классических шахматах, блице и рапиде представят область на первенстве ЦФО, которое пройдет в Иванове с 25 октября по 5 ноября.

Заключительные партии по классическим шахматам и блицу пройдут 31 августа, а 1 сентября — по рапиду. Отмечается, что в дополнительную программу включены блиц-турниры 27 и 29 августа, а также судейский семинар 25 и 26 августа. Турнир проводится в парк-отеле «Царский лес» и поддерживается федеральным проектом «Спорт — норма жизни».

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