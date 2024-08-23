Более 230 домов капитально отремонтируют в Подольске в этом году

В городском округе Подольск обновили уже 103 многоквартирных дома, а до конца года реконструируют еще 138. Рабочие приводят в порядок инженерные системы к отопительному сезону, укрепляют кровлю и фундамент.

Всего в 2024 году модернизируют более 1400 элементов в 231 многоквартирных домах Подольска. Строители реконструируют фасады, меняют инженерные коммуникации, ремонтируют мягкие и скатные крыши, обновляют лифты, укрепляют фундаменты.

«В 103 домах уже готовы 194 системы. Работы продолжаются в 138. Главная задача сейчас — выполнить все необходимое для стабильного запуска отопления», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Качество работ проверяют специалисты администрации и Фонда капитального ремонта Московской области. На прошлой неделе комиссия проинспектировала 26 объектов.

Информацию по программе капитального ремонта можно уточнить на сайте фонда или самостоятельно в разделе «Карта».

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