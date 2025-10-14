Более 200 устаревших балконов отремонтируют в Голицыне Одинцовского округа

Фонд капитального ремонт приступил к обновлению балконов пяти многоквартирных домов в Голицыне. Суммарно в этом году предстоит заменить 240 устаревших балконных плит.

Работы проходят на Западном проспекте, в данный момент — на фасаде дома № 1. Подрядная организация разобрала шесть из 48 конструкций. Демонтаж производится с помощью отбойных молотков и вручную, кувалдами. Далее срезают остатки старой арматуры. Параллельно строители собирают металлические каркасы, которые будут основой для заливки новых плит — их будут крепить в подготовленные ниши с помощью химических анкеров.

Работы достаточно шумные — об этом важно заранее оповещать жильцов. Возникли трудности с подъемом плит на высоту — необходимо заранее продумать технологию, чтобы не повредить крыши зданий и фасады.

Подрядчик будет оперативно наращивать силы и средства, поскольку крайний срок по всем пяти жилым домам — 25 декабря.

Отметим, что все пять зданий являются однотипными, в каждом по 80 квартир. Дом № 1 был построен в 1966 году, № 5 — в 1965, а № 2, № 3 и № 4 — в 1964. Проведенная экспертиза показала, что балконы были признаны аварийными, во время инструментального осмотра в конструкциях выявили дефекты: нарушение целостности защитного слоя бетона, коррозия арматуры, ослабление креплений, а также отсутствие ограждений.