Более 200 спортивных мероприятий проведут в Подмосковье в День защиты детей

В Московской области 1 июня пройдет более 200 спортивных мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей. Об этом сообщили в пресс-службе Vинистерства физической культуры и спорта региона.

В этот день для ребят всех возрастов подготовят насыщенную программу: турниры, спортивные фестивали и веселые активности. Главная задача — приобщить детей к спорту и здоровому образу жизни. Особое внимание уделят и ребятам с ограниченными возможностями — для них тоже запланированы интересные мероприятия.

В этот день для ребят всех возрастов подготовят насыщенную программу: турниры, спортивные фестивали и веселые активности. Главная задача — приобщить детей к спорту и здоровому образу жизни. Особое внимание уделят и ребятам с ограниченными возможностями — для них тоже запланированы интересные мероприятия.

Так, в Раменском пройдут соревнования по плаванию для детей с ОВЗ и фестиваль с массовым стартом на самокатах. Также там состоится благотворительный футбольный фестиваль «Путь домой» и детский забег «5 верст», в котором поучаствуют более 150 человек.

В Балашихе проведут утреннюю зарядку вместе с чемпионом мира по боксу Дмитрием Двали, а жители и гости Богородского округа смогут всей семьей поучаствовать в спортивных соревнованиях «Папа, мама, я — спортивная семья».

В Можайске пройдет детский фестиваль ГТО, экскурсия по Дворцу спорта «Багратион» и активные развлечения: зумба, ритм-зарядка, танцы и квест «Школа шпионов» в парке «Ривьера». Все праздничные события пройдут в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».