Более 200 метров тепловых сетей отремонтируют в Наро-Фоминске в 2025 году

Капитальный ремонт теплотрасс проведут в муниципалитете для обеспечения стабильного теплоснабжения. В рамках работ обновят порядка 200 метров сетей.

Ремонтировать будут коммуникации на улице Маршала Жукова, у домов № 36, 37, 38, 38а от котельной № 12 в Наро-Фоминске, в том числе выполнят проектно-изыскательские работы. На замену укладывают стальные трубы в полиэтиленовой оболочке марки 100 с пенополиуретановым утеплителем.

Работы осуществляются в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и финансируются из бюджетов Московской области и Наро-Фоминского городского округа. В результате жители муниципалитета получат бесперебойное теплоснабжение на долгие годы.

Напомним, в Московской области продолжается реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в ее рамках в порядок приведут свыше 4,4 тысячи зданий, а также заменят около 360 лифтов.