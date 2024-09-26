Более 200 километров ЛЭП отремонтировали в Подмосковье к отопительному сезону

Специалисты «Мособлэнерго» активно готовятся к отопительному сезону. С начала года они уже выполнили капитальный ремонт 234 километров кабельных и воздушных линий электропередачи, что составляет 75% от запланированных работ.

Компания уделяет значительное внимание обновлению электрооборудования. В этом году уже отремонтировано оборудование на 210 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах, что позволит повысить надежность электроснабжения для потребителей. Также в соответствии с эксплуатационными требованиями приведены в порядок здания 180 электроустановок.

В рамках зимней подготовки осуществляется и расчистка линий электропередачи от древесной и кустарниковой растительности. На сегодняшний день очищено 81,1 гектара охранных зон воздушных линий. Эта работа направлена на предотвращение перебоев в электроснабжении, вызванных падением деревьев на провода при неблагоприятных погодных условиях, таких как сильный ветер и снегопады.

В планах «Мособлэнерго» на 2024 год предусмотрен ремонт 353 км ЛЭП, электрооборудования на 262 трансформаторных и распределительных подстанциях, а также строительные работы на 258 подстанциях. Кроме того, запланирована расчистка 130 гектаров трасс в охранных зонах воздушных линий от древесной растительности.

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