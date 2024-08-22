Более 200 картин представят на школьных выставках ко Дню города в Химках

Работы представят в нескольких номинациях: рисунки, декоративно-прикладное творчество, макет-сюжет. Школьники в своих произведениях воплотят красоту России, родных Химок и семейные традиции.

На конкурсе-выставке «Моя Россия — мое вдохновение» представят свыше 150 работ, выполненных в разных техниках. Экспозицию можно будет посмотреть с 29 августа по 5 сентября в «Арене Химки» по адресу: улица Кирова, 24, подъезд № 17.

Еще более 50 произведений школьников и дошкольников представят на выставке «Моя семья в истории города». На экспозиции будут представлены проекты по темам: «Мой род и химкинская земля», «Личность в истории», «Артефакт моей семьи», «За спиной стоит семья». Выставка пройдет 6 сентября в МБОУ «Тридцать первая школа» на проспекте Мельникова.

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