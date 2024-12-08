Более 200 детских наборов собрала «Единая Россия» в Люберцах и Дзержинском

Акцию «Коробка храбрости» провели в Люберцах. В ее рамках собрали наборы для пациентов детских больниц.

В подарки вошли игрушки и канцелярия. Скоро их передадут в детские комнаты больниц, поликлиник и хосписов.

«Традиционно в преддверии Нового года сторонники „Единой России“ провели акцию „Коробка храбрости“. В течение месяца муниципальные депутаты Люберец и Дзержинского, партийцы, а также все желающие приносили вещи для детей. Искренне благодарю всех причастных за отзывчивость! Часть наборов активисты уже отвезли в детское поликлиническое отделение № 3 ЛОБ», — отметил глава городского округа Люберцы, секретарь местного отделения «Единой России» Владимир Волков.

Акцию проводят уже в 12-й раз. В ней поучаствовали депутат Госдумы Роман Терюшков и депутат Мособлдумы Лидия Антонова. С 2023 года инициативу объединили с областным проектом «Добрая комната» партии «Единая Россия».

«Название акции говорит само за себя: „Коробка храбрости“ — это символ награды за мужество, проявленное детьми во время лечения и непростых процедур. Ведь каждый маленький пациент — это настоящий герой!» — сказала председатель местного Совета сторонников «Единой России» Елена Верховых.

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