Более 200 детей посетили резиденцию Деда Мороза в Видном с начала декабря

В рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье» в резиденции Деда Мороза, которая находится в лесопарке «Высота» в Видном Ленинского городского округа, продолжаются праздничные встречи. С 1 декабря у главного волшебника страны и его внучки Снегурочки в гостях побывали свыше 200 малышей.

По словам заведующей отделом культурно-массовой работы Александры Тороповой, самое ценное, что мероприятие нравится не только юным жителям муниципалитета, но и их родителям.

«Это особый знак качества нашей работы. Часть активностей мы сознательно держим в секрете, чтобы создать для гостей ощущение ожидания чуда», — добавила специалист.

Резиденция открыта во вторник, среду, субботу и воскресенье. Посетители могут передать готовое письмо Деду Морозу или написать послание прямо на месте. Гостей таже ждут уникальные мастер-классы, которые никогда не повторяются, чтение сказок и семейные кинопоказы.

Отметим, что письма, собранные в парках Московской области, передали для отправки в Великий Устюг. Волонтеры благотворительного фонда «Путь детства» доставляют их в официальную резиденцию Деда Мороза.