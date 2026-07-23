Более 20 тысяч гектаров обработали от борщевика в Подмосковье с начала сезона

В Подмосковье продолжается плановая работа по уничтожению борщевика Сосновского. Первый этап кампании, длившийся с мая по середину июня, полностью завершен: специалисты обработали более 23,4 тысячи гектаров муниципальных земель, сообщили в региональном Минсельхозпроде.

Сейчас в регионе стартовал второй цикл мероприятий, направленный на закрепление эффекта и предотвращение повторного разрастания сорняка. Как сообщил глава министерства Виталий Мосин, повторная обработка проведена на площади 14,6 тысячи гектаров, что составляет более половины от запланированного объема.

Повторное прохождение участков позволяет снизить риск восстановления растения и ограничить его дальнейшее распространение. Работы продолжаются по утвержденному графику и завершатся до конца августа», — рассказал Виталий Мосин.

В ведомстве подчеркивают, что в зависимости от локации, близости к жилым зонам и водным объектам, а также особенностей рельефа применяются механические методы, химическая обработка, агротехнические приемы и беспилотные системы. Всего в работах задействовано более 500 специалистов.

Владельцы частных участков, на которых обнаружен борщевик, обязаны самостоятельно принимать меры по его удалению. Игнорирование этого требования грозит административной ответственностью.

Подробные рекомендации по безопасной борьбе с сорняком и интерактивная карта обработки муниципальных территорий доступны на портале «Мой АПК», где также можно узнать сроки работ и контакты подрядных организаций.