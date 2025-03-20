Более 20 резидентов привлекли в индустриальные парки Подмосковья с начала года

С начала 2025 года в индустриальные парки Московской области привлекли более 20 новых резидентов. Об этом сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.

«Общая площадь, которую они займут, составляет 16,2 гектара. Инвестиции в эти проекты составляют 3,5 миллиарда рублей», — прокомментировала заместитель председателя правительства — министр инвестиций промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Ожидается, что на новых предприятиях будет создано около 500 рабочих мест. Среди новых резидентов — производитель конвейерного оборудования «Виста». Инвестор планирует занять площадь в 0,65 гектара в индустриальном парке «М7-М12» в Богородском округе. Также новым резидентом стал производитель абразивных изделий и материалов «Кристолон». Инвестор намерен разместить свое производство площадью 0,3 гектара в индустриальном парке «Милованов» в Балашихе.

Напомним, подобрать локацию в Московской области для реализации инвестпроекта можно по ссылке.