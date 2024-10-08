Более 20 различных мероприятий проведут в парках Подольска в течение недели

В Подольске с 8 по 15 октября в парках имени Виктора Талалихина, «Дубрава» и Детском парке пройдет более 20 бесплатных мероприятий для детей старше шести лет и взрослых. Жителей и гостей города ждут занятия по скандинавской ходьбе, совместные пробежки, игровые программы и мастер-классы.

В парке имени Талалихина во вторник и четверг с 10:00 до 11:00 все желающие смогут заняться скандинавской ходьбой, а в пятницу занятия начнутся чуть раньше — с 9:00 до 10:00.

В четверг в павильоне «Сказочный лес» пройдут занятия по вязанию с 10:00 до 12:30, а также мастер-класс для детей с 16:00 до 17:30. В пятницу детский мастер-класс состоится с 16:00 до 17:30.

В субботу можно присоединиться к групповой пробежке с 09:00 до 09:30, занятиям по вязанию для детей с 10:00 до 11:30, и детской игровой программе с 12:00 до 12:30 на сцене танцевальной веранды.

В воскресенье в «Сказочном лесу» пройдет «Рукодельная мастерская» с 10:00 до 11:30, а также другие мероприятия для детей.

В парке «Дубрава» в понедельник и среду занятия по скандинавской ходьбе и зарядка пройдут с 10:00 до 11:00 на территории скейтплощадки, а в пятницу — с 11:00 до 12:00. В субботу и воскресенье здесь состоятся детские праздники и мастер-классы для детей старше шести лет.

В Детском парке в понедельник и среду скандинавская ходьба пройдет с 14:15 до 15:00, а в субботу — детская игровая программа с 12:00 до 12:30. В воскресенье детей ждет мастер-класс «Рисовашка» с 12:00 до 13:00.

Подольские парки привлекательны не только для местных жителей, но и для туристов благодаря своей богатой истории, интересным памятникам и красивым архитектурным объектам. Здесь проводятся экскурсии, краеведческие мероприятия и другие культурные акции.

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