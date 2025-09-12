Более 20 предприятий Королева поучаствуют в ярмарке вакансий в День города

Мероприятие проведут 13 сентября с 11:00 до 15:00 в Центральном городском парке в Королеве. Свои вакансии посетителям представят крупные предприятия наукограда, а также организации сферы жилищно-коммунального хозяйства, малый и средний бизнес.

На мероприятии можно будет узнать о вакансиях таких компаний, как: ПАО «Ракетно-космическая корпорация „Энергия“», АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“», АО «Центральный научно-исследовательский институт машиностроения», АО «Конструкторское бюро химического машиностроения», АО «Научно-производственное объединение измерительной техники», ООО «Калининградхлеб», фабрика «Передовая текстильщица», МБУ «Автобытдор» и другие.

Гости ярмарки узнают о перспективах карьерного роста, требованиях к работе, преимуществах, а также возможностях обучения по востребованным специальностям на производстве.

Ведущие компании Королева представят также свои достижения, инновационные технологии и продукцию. Посетителям продемонстрируют спускаемый космический аппарат космического корабля, двигатели ракет, контрольно-измерительные приборы, телеметрическую аппаратуру и много другое.