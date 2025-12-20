Более 20 пешеходных переходов с подсветкой обустроили в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы ведутся работы по повышению безопасности участников дорожного движения. В 2025 году на территории муниципалитета 25 пешеходных переходов обустроили направленной подсветкой.

В управлении транспорта и организации дорожного движения администрации округа сообщили, что в 2025 году Люберцах проводились работы по установке проекционных пешеходных переходов на участках дорог, где необходимо повысить безопасность пешеходов.

Также установлено и заменено более 1080 дорожных знаков. Обустроены пешеходные ограждения протяженностью более километра на муниципальных дорогах.

Кроме того, установлено более 60 искусственных дорожных неровностей. Их обустроили преимущественно у пешеходных переходов, чтобы принудительно снизить скоростной режим вблизи мест притяжения пешеходов, а также в аварийно-опасных местах, где водители регулярно превышают скорость.