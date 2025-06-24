Более 20 новых игровых зон для детей обустроят в Лобне в 2025 году

Юные жители муниципалитета смогут посещать 22 детские площадки, которые планируют обустроить в текущем году. Глава городского округа Анна Кротова сообщила, что в настоящее время работы ведут по шести адресам.

Игровые площадки появятся в Лобне на улицах Аэропортовской, дом № 9; Чехова, дома № 7, 9, 11; Крупской, дома № 12, 14Б; Маяковского, дом № 12; Аэропортовской, дом № 2 и 9-й квартал, дом № 2; Краснополянской, дом № 50. На объектах уже подготовили основание под установку новых игровых элементов.

«Недавно мы встречались с жителями Краснополянской, 50. И самый большой запрос был на обустройство игровой зоны сбоку от МКД. Детской площадке быть!» — сказала Анна Кротова.

Демонтаж старого основания площадок проводят по четырем адресам: на улице Крупской, дом № 20, корпус 1, и дом № 18, корпус 1, Лобненском бульваре, дом № 4, улице Ленина, дом № 47.

В текущем году в Лобне также планируют выполнить комплексное благоустройство девяти дворовых территорий, строительство и ремонт 24 пешеходных коммуникаций.