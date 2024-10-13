Более 20 детских садов приняли участие в турнире по игре «Городки» в Химках

Турнир «Золотая осень» по игре «Городки» прошел в Химках. В нем приняли участие 115 детей из 23 дошкольных отделений.

Городской турнир «Золотая осень» среди детей дошкольного возраста прошел на базе школы «Наследие». Его провели под руководством Федерации городошного спорта Московской области. В начале участники построили городки из деревянных фигур, а после кидали палку с определенного расстояния.

Победители воспитанники детского сада «Машенька». Второе место заняли ребята из «Лесной сказки», а третье — дети из «Росинки».

«Такое мероприятие мы проводим ежегодно с 2018 года. Участвуют старшие дети дошкольных отделений. Мы прививаем детям традиции, поэтому русская народная игра в городки — это не только спортивное мероприятие, но также и патриотическое. Даже в начальной школе сейчас вводят предмет „игра в городки“ в рамках уроков физкультуры», — рассказала методист центра профессионального развития при управлении по образованию администрации Химок Валентина Жадова.

В Химках регулярно проводятся соревнования различных уровней. В спортивные школы и секции закупают новое оборудование для разные активностей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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