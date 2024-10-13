Более 20 детских мероприятий проведут в парках Подольска с 14 по 20 октября

Несмотря на холодную осеннюю погоду, подольские городские парки оживают благодаря множеству мероприятий, которые пройдут с 14 по 20 октября. В парках имени Виктора Талалихина, «Дубрава» и Детском запланировано более 20 бесплатных мероприятий для детей старше шести лет и взрослых.

В программе — занятия по скандинавской ходьбе, совместные пробежки, мастер-классы. Аттракционы будут работать в зависимости от погодных условий.

В парке имени Талалихина во вторник и четверг все желающие смогут заняться скандинавской ходьбой с 10:00 до 11:00. В пятницу занятия начнутся чуть раньше — с 9:00 до 10:00. В четверг в павильоне «Сказочный лес» пройдут занятия по вязанию с 10:00 до 12:30, а также мастер-класс для детей с 16:00 до 17:30. В пятницу мастер-класс для детей состоится с 16:00 до 17:30 в том же павильоне.

Суббота начнется с групповой пробежки в парке с 09:00 до 09:30. Затем последуют занятия по вязанию для детей с 10:00 до 11:30 в павильоне «Сказочный лес» и детская игровая программа с 12:00 до 12:30 на сцене танцевальной веранды. В воскресенье горожан приглашают на «Рукодельную мастерскую» с 10:00 до 11:30, детскую игровую программу с 12:00 до 12:30 и «Забавные настольные игры» с 12:30 до 13:00. Завершит день «Мастерская творчества для детей» с 16:00 до 17:30.

Парк «Дубрава» предлагает занятия по скандинавской ходьбе и зарядке в понедельник и среду с 10:00 до 11:00 на территории скейт-площадки, а в пятницу — с 11:00 до 12:00. В субботу здесь пройдет детский праздник с 12:00 до 12:30 и мастер-класс «Сделай сам» для детей с 12:30 до 13:00 у входной группы. Такой же мастер-класс состоится в воскресенье.

В Детском парке в понедельник и среду запланированы занятия по скандинавской ходьбе с 14:15 до 15:00. В субботу пройдет детская игровая программа с 12:00 до 12:30, а в воскресенье детей старше шести лет ждут на мастер-класс «Рисовашка» с 12:00 до 13:00 в зоне аттракционов.

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