Двадцать детских и спортивных площадок обустроили в Щелкове в 2024 году

Большую работу по строительству и модернизации объектов выполнили в муниципалитете в текущем году. Глава округа Андрей Булгаков рассказал, что было построено и обновлено 20 спортивных и детских площадок.

Пять новых детских площадок площадью более 300 квадратных метров установили в муниципалитете по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. На всех территориях имеются системы видеонаблюдения, скамейки и урны.

В Щелкове также привели в порядок 13 детских и спортивных площадок. Старые и небезопасные игровые элементы заменили новыми, и теперь юные жители округа могут проводить время в комфортных условиях.

Еще две площадки построили в муниципалитете в рамках комплексного благоустройства дворов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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