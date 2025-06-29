Более 20 детей приняли участие в рыболовном фестивале в Подольске

В Подольске на реке Рожай прошел седьмой детский рыболовный фестиваль, организованный Климовским рыболовным клубом. В мероприятии приняли участие 22 ребенка в возрасте от трех до 14 лет.

Несмотря на сложные условия и плохой клев, юные рыболовы сумели поймать и отпустить обратно в воду 30 рыб.

В младшей возрастной категории победу одержал семилетний Артем Гудков, поймавший пять рыб. Второе место занял также семилетний Игнат Игнатов с результатом три рыбы. Третье место разделили пятилетняя Таисия Франтенкова и восьмилетняя Маша Волкова, каждая из которых поймала по две рыбы. По жребию бронзовая награда досталась Маше, а Таисия получила утешительный приз.

В средней группе первое место заняла Настя Головачева с пятью пойманными рыбами. Второе место у Саши Митрошиной, которая поймала одну рыбу, а третье место по жребию получил Доброслав Поляков.

В старшей категории лидером стал Саша Кузькин, поймавший десять рыб и завоевавший первое место. Второе место заняла Мирослава Гамарь с одной рыбой, а третье по жребию досталось Матвею Мосолову.

Победители получили кубки и медали от администрации округа, а также ценные подарки — удочки, снасти, прикормку и другие полезные принадлежности от Климовского магазина, сумки для прикормки от известного российского рыболова Петра Миненко, а также прикормку и уникальные поплавки от мастера Юрия Радугина.

Все участники фестиваля получили медали и памятные подарки.