Более 2 тысяч пациентов получили медпомощь в КДЦ «Ромашка» в Одинцове

За 1,5 месяца работы клинико-диагностический центр «Ромашка» в Одинцовском округе оказал медицинскую помощь более чем двум тысячам пациентов. Наибольшим спросом у граждан пользовались консультации терапевта, кардиолога, а также детского невролога и офтальмолога.

Сейчас в медцентре работают специалисты 40 направлений, в их числе и детские онкологи. Принимают в учреждении не только юных пациентов, но и взрослых.

«Наша команда продолжает развивать диагностические и амбулаторные направления, чтобы обеспечить каждому пациенту оперативную, качественную и комфортную медицинскую помощь», — подчеркнул заведующий клинико-диагностическим центром «Ромашка» Илья Сотников.

Центр располагается в Рублевском проезде в доме № 41 в селе Ромашково. Медицинскую помощь там оказывают бесплатно по полису ОМС.